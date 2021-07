Bencic treft niet Svitolina, maar wel Vondrousova in olympische tennisfinale

Belinda Bencic kon zich als eerste plaatsen voor de finale. In de halve finales toonde de Kazachse Elena Rybakina zich een taaie opponente (WTA-20), maar na drie felbevochten sets trok Bencic na 2 uur en 46 minuten met 7-6 (7/2), 4-6 en 6-3 aan het langste eind.

Het ticket voor de olympische finale is zonder enige twijfel het hoogtepunt in de carrière van de 24-jarige Zwitserse. Bencic pakte vooralsnog vier titels in het WTA-circuit en haar beste prestatie op een grandslamtoernooi is de halve finale op de US Open in 2019.

In de finale neemt ze het op tegen Marketa Vondrousova (WTA-42). De Tsjechische knikkerde in haar halve finale verrassend Elina Svitolina (WTA-6) in 2 sets uit het toernooi. Na 1 uur en 4 minuten stonden de 6-3 en 6-1-cijfers op het scorebord.

De 22-jarige Tsjechische is niet aan haar eerste grote finale toe. In 2019 was ze al een keer verliezend finaliste op het grandslamtoernooi van Roland Garros.



De enkelfinale bij de vrouwen staat op 31 juli op het programma.