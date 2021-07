Ben Broeders: "Eerst in de finale geraken en daar top 8 springen"

Polsstokspringer Ben Broeders maakt zich op voor zijn eerste Olympische Spelen en mikt in Tokio op een plaats in de finale. "De concurrentie is sterk dit jaar, ik zal er een schepje bovenop moeten doen", zegt Broeders.

Polsstokspringer Ben Broeders geniet van zijn eerste Olympische Spelen. "Ik voel mij goed en dat is volgens mij het belangrijkste." Broeders sukkelde het afgelopen jaar met enkele fysieke kwaaltjes. "Gelukkig is dat allemaal van de baan. De aanloop is niet wat het vorig jaar had kunnen zijn, maar fysiek ben ik meer in vorm." Onze landgenoot zakte vroeg af naar Tokio om aan zijn voorbereiding te werken. "Warm weer is de droom van elke explosieve sporter. Het laat je toe om net iets meer ontspannen te zijn. Iets minder spanning is iets minder pijntjes. Zolang de pijntjes uitblijven, is iedereen blij."

De Belgische recordhouder (5,80 meter) wil in Tokio al zijn ervaring gebruiken. "Eerst de kwalificaties overleven en dan zullen we zien of we het Belgisch record kunnen aanscherpen."

Het Belgisch record is een mikpunt voor mij. Ben Broeders

"Het Belgisch record is een mikpunt voor mij. Statistisch gezien, ten opzichte van alle kampioenschappen, zou dat mij een hele mooie plaats moeten bezorgen. Eerst in de finale geraken en daar top 8 springen. Dat is geen overdreven ambitie."



"Duplantis overklast momenteel iedereen"

"De concurrentie is sterk dit jaar. Vorig jaar was ik heel goed in vorm, terwijl er anderen pijntjes hadden. Ik zal er dit jaar een schepje bovenop moeten doen", zegt Broeders.

Eén van de favorieten voor het olympisch goud in het polsstokspringen is ongetwijfeld de Zweed Armand Duplantis. Hij verbrak vorig jaar het legendarische record van Sergei Boebka door over 6,15 meter te springen in Rome.

De atletiek in zijn geheel zal een mooi niveau halen op deze Spelen. Ben Broeders

"Momenteel overklast Duplantis iedereen. Hij is een van de fenomenen in de atletiek. Atletiek in zijn geheel zal een heel mooi niveau halen op deze Spelen", zegt Broeders.



Wie Ben Broeders alvast niet hoeft te vrezen, is de tweevoudige wereldkampioen Sam Kendricks. De Amerikaanse hoogspringer moet passen na een positieve coronatest. De 28-jarige Kendricks sprong dit jaar al over 5,92 meter en was één van de grote uitdagers van Armand Duplantis voor het goud.

Bekijk het volledige gesprek met Ben Broeders:

programma Ben Broeders zaterdag 31 juli kwalificaties 02.40 u dinsdag 3 augustus finale 12.20 u

Claes: "Door de pijn bijten zaterdag"

Zaterdag begint ook Hanne Claes aan haar eerste Olympische Spelen. In de reeksen van de 400 meter horden gaat Claes op zoek naar een plekje in de halve finale. "Ik sukkel nog steeds met mijn blessure. Zaterdag zal ik door die pijn moeten bijten, ideaal is het niet", zegt Claes. "Ik voel mij op zich wel fit en heb er heel veel zin in", laat Claes weten. "Zaterdag wil ik de beste versie van mezelf geven en vooral genieten. Hopelijk kan ik naar de halve finales, maar voorlopig bekijk ik het dag per dag." Door overlapping met haar individuele wedstrijden zal Claes niet deelnemen aan de mixed relays. De selectie van de Belgian Cheetahs is nog niet beslist. "Het beste team zal sowieso lopen. Als ik erbij ben, zal ik alles geven."

programma Hanne Claes zaterdag 31 juli reeksen 02.00 u maandag 2 augustus halve finale 13.35 u woensdag 4 augustus finale 04.30 u

Couckuyt: "Ik hoop iets moois te laten zien"

Op de 400 meter horden zal ook Paulien Couckuyt haar olympisch debuut maken. "Het is onwerkelijk dat ik over twee dagen mag lopen. Ik ben heel enthousiast", zegt Couckuyt. "Ik ben juist op tijd in vorm geraakt en hoop echt wel iets moois te laten zien. Mijn doel is om een halve finale te lopen. Als ik die reeksen niet doorkom, zal ik teleurgesteld zijn. In de halve finale zal ik proberen het Belgisch record aan te vallen." Ook Couckuyt wacht de selectie van de Belgian Cheetahs in spanning af. "We staan met zeven klaar om te lopen. Iedereen wilt natuurlijk lopen, maar ik ben er zeker van dat de beste combinatie uit de bus zal komen."