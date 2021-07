18 jaar en nu al "de nieuwe Indurain": maak kennis met rondetalent Juan Ayuso

Hij was nog geen 5 jaar toen zijn grote idool Alberto Contador zijn eerste Tour de France won. Maar van zodra Juan Ayuso op een fiets kroop, wist hij wel in wiens voetsporen hij wou treden. Dat het niet zomaar een droom is, bewees de in Barcelona geboren Ayuso al uitvoerig in de jeugdreeksen. In 2019 en 2020 kroonde hij zich tot Spaans kampioen bij de junioren. Vorig jaar lapte hij er nog de nationale tijdrittitel bij. Telkens met minuten voorsprong winnen na ellenlange solo's... Na een tijd is de uitdaging zoek. Een overstap naar de beloften moest hem leren om zijn krachten te doseren, veeleer dan ermee te woekeren. Maar bij de beloften zette Ayuso nog wat meer in de verf dat hij een groot rondetalent is: twee ritzeges en de eindoverwinning in de Giro di Romagna, en zeges in de prestigieuze eendagskoersen Trofeo Piva en Giro del Belvedere. Afgelopen maand klopte hij nog wat harder op de grote poort in de Baby Giro. De nog altijd maar 18-jarige Ayuso won drie etappes, waarvan twee bergop. Bijna 3 minuten voorsprong telde hij op zijn eerste achtervolger in het eindklassement.

Na 6 maanden beloften naar de profs

De naam van Juan Ayuso verscheen na zijn eindzege in de Baby Giro op de radar van alle grote ploegen, maar mogelijke kapers kwamen te laat. Team UAE Emirates en superscout Juan Matxin hadden het rondetalent in 2020 al een contract van 5 seizoenen onder de neus geschoven. Dat alleen tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar langer vastligt bij de ploeg uit de Emiraten, wil wel iets zeggen. Maar ook bij Team UAE trokken ze grote ogen na de strapatsen van Ayuso in de Baby Giro. Een dag na zijn eindzege en 6 maanden na zijn intrede bij de beloften werd hij al overgeheveld naar het profpeloton. Te vroeg? In de Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika (1.1) in het Baskenland moest hij vorige zondag alleen zijn ervaren landgenoot Luis Leon Sanchez voor zich dulden. Geen wonder dat zaterdag ook in de Clasica San Sebastian al veel ogen op de 18-jarige Ayuso gericht zijn.

De "Spaanse Evenepoel", de "nieuwe Indurain"

Vooral in Spanje wrijven ze zich in de handen met hun nieuwe rondetalent. Als u de bijnaam "de Spaanse Evenepoel" hoort, kunt u zich wel voorstellen hoeveel druk er net als bij onze landgenoot op zijn schouders rust. Ayuso wordt zelfs al "de nieuwe Indurain" genoemd. Maar van een vergelijking met de vijfvoudige Tourwinnaar Miguel Indurain moet de Spanjaard niets weten. "Ik hou niet van vergelijkingen", vertrouwde hij Marca toe. "Ik wil dat mensen naar Juan Ayuso kijken en niet naar de spiegel van iemand anders." Maar dat de Spanjaard gemaakt is voor grote rittenkoersen, is wel duidelijk. Ook eendagsklassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik staan op zijn verlanglijstje. Al zal hij nog even geduld moeten hebben: UAE wil zijn 18-jarige talent dit jaar nog niet naar de Vuelta sturen.

Ik hou niet van vergelijkingen. Ik wil dat mensen naar Juan Ayuso kijken en niet naar de spiegel van iemand anders.

Ayuso maakt morgen zijn debuut in de WorldTour

Zaterdag al primus in de Clasica San Sebastian?

De naam van Juan Ayuso duikt nu al op in het lijstje met favorieten voor de Clasica San Sebastian. In het Baskenland wordt zaterdag een opvolger gezocht voor Remco Evenepoel, die in 2019 de klassieker won in zijn eerste profjaar. De lastige beklimmingen in het tweede deel van het 223 kilometer lange parcours moeten Ayuso wel liggen. Vooral de steile Murgil Tontorra, op amper 8 kilometer van de streep, is voor de punchers. Ayuso moet in het Baskenland wel afrekenen met enkele grote namen, die uit de Tour komen. Wereldkampioen Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), ex-winnaar Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en nummer 2 uit de Tour Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) zijn enkele kleppers. Maar ook Egan Bernal komt voor het eerst na zijn eindzege in de Giro weer in actie. Zijn eerste profzege zal Ayuso dan ook niet cadeau krijgen.

