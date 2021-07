"Worstjes!" 3x3-Lions gaan plat na vraag van de mama in Facebook Live

"De steun uit België hebben we gevoeld"

De Belgian Lions werden heel knap vierde in het debuut van het 3x3 basketbal op de Olympische Spelen. Heeft de teleurstelling ondertussen al plaats gemaakt voor trots? "Deels wel", zegt Thierry Marien.

"Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gedaan hebben. Maar als je zo dicht bij een medaille komt, wil je die liefst mee naar huis nemen. Als we het rationeel bekijken: top vier op de Olympische Spelen blijft een heel straffe prestatie. Daarom dat we straks toch met een opgeheven hoofd naar huis kunnen."

Het 3x3-toernooi leefde enorm in België. Beseffen de Lions dat? "Ja, dat begint stilaan te komen", zegt uitblinker Thibaut Vervoort. "We krijgen heel veel berichtjes van over het hele land. Dat is echt super en dat heeft ons heel veel energie gegeven tijdens de Spelen."

"De steun uit België was enorm en dat hebben we ook gevoeld."

Het WK op de Groenplaats in Antwerpen, dat moet het volgende grote doel worden? "Eerst is er nog het EK in Parijs", merkt Marien op. "Dat WK in Antwerpen wordt een heel leuk event. We kijken ernaar uit."