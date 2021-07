Zwitserse sprintsensatie loopt tegen de dopinglamp en mist de Spelen

Wilson liep al op 15 maart tegen de lamp. Het Zwitserse sportgerecht geloofde echter de uitleg dat de positieve test het gevolg was van het eten van een met een product behandeld rundsvlees in een restaurant in de Verenigde Staten en sprak hem vrij.

Tegen die beslissing ging de Athletics Integrity Unit bij het Internationaal Sporttribunaal Tas in beroep.

Tien dagen terug liet Wilson nog van zich spreken door in het Amerikaanse Marietta een 100 meter te lopen in 9.84, terwijl zijn beste tijd tot dan 10.08 was.

De tijd werd echter niet als Europees record gehomologeerd omdat de meetapparatuur in Georgia niet comform was.