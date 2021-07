Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie wil klok stilzetten tijdens VAR-interventies

De discussie over de videoscheidsrechter in het voetbal is niet nieuw. Veel spelers en supporters vinden namelijk dat er te veel tijd verloren gaat wanneer de VAR geraadpleegd moet worden.

Om dit probleem op te lossen, komt de Conmebol daarom met een voorstel. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie stelt voor om net zoals bij een time-out in andere sporten de klok stil te zetten.

Verder zou elk team maar een aantal keer de VAR mogen gebruiken, een fenomeen dat momenteel ook al in het tennis wordt toegepast.

"We hebben onlangs een document verstuurd met het verzoek om de speeltijd te stoppen, zodat de passerende minuten geen reden tot bezorgdheid zijn", vertelde Wilson Seneme, voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de Conmebol.

In Zuid-Amerika gebruiken tot nu toe enkel Brazilië, Paraguay en Colombia de VAR-technologie in hun competities.