Wieleranalisten zien een mooi podium: "Dit was de tijdrit van de veerkracht"

Primoz Roglic (goud) kende de voorbije jaren de ene tegenslag na de andere, maar vocht telkens terug. Tom Dumoulin (zilver) had even genoeg van het wielrennen en wist niet of ooit nog profrenner zou zijn. Ook Rohan Dennis (brons) lag een tijdlang met zichzelf in de knoop. Vandaag halen ze allemaal een olympische medaille, eentje van de veerkracht volgens vele wieleranalisten.