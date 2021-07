Vanthourenhout: "Wout was net niet weerbaar genoeg, goede tijdrit van Remco"

Met de tijdrit bij de mannen hebben we een punt gezet achter het wegwielrennen op deze Spelen. Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt de balans op en die is positief. "Voor hetzelfde geld hadden we geen medaille", zegt Vanthourenhout.

Over Van Aert: "Zilver en 6e worden, het kan slechter"

Wout van Aert was voor de tijdrit een van de grote favorieten voor eremetaal. Maar uiteindelijk eindigde hij 6e.



"In het 2e gedeelte viel Van Aert stil op het moment dat Roglic echt versnelt. Als hij zijn tempo had vastgehouden, deed Wout mee voor zilver en brons", analyseert bondscoach Sven Vanthourenhout. "Wout was vandaag net niet weerbaar genoeg om mee te doen voor de prijzen." "Het valt op dat we vooraan in de wegrit allemaal mannen uit de Tour zagen. In de tijdrit zijn het net de mannen die geen Tour gereden hebben die meespeelden. Al heeft Roglic wel een week in de Tour gereden." Vanthourenhout geeft Van Aert een goed rapport. "Zilver en 6e worden, het kan veel slechter. Wouts balans op deze Spelen is meer dan positief." Op het WK tijdrijden in eigen land krijgt Van Aert op 19 september een nieuwe kans op een tijdrittitel. "Dat parcours is meer op zijn lijf geschreven. Maar ook Ganna en Küng zullen daar beter tot hun recht komen. Zij zullen daar met Wout vechten voor de medailles."

"Remco kan met tevreden gevoel terugkijken op prestatie"

Hoe beoordeelt bondscoach Vanthourenhout de prestatie van Remco Evenepoel, die 9e werd in de tijdrit?



"Remco heeft op zich een heel goede tijdrit gereden. Mooi egaal, enkel in de 2e helft is hij een beetje stilgevallen."

"Na de Giro wisten we dat het voor Remco moeilijk zou zijn om op zijn allerbeste niveau terug te keren."



"Een top 8-plaats was wel een realistische doelstelling. Remco komt daarbij in de buurt. Hij kan meer dan tevreden terugkijken op zijn prestatie."

Positieve eindbalans: "Niemand stelde echt teleur"

Vanthourenhout verlaat Japans straks met een bevredigend gevoel. "Op voorhand is er veel te doen over medailles. Wout was supersterk in de wegrit en heeft daar zilver gepakt." "Het is een dunne lijn. Voor hetzelfde geld had Wout in de wegrit geen medaille. Het was duidelijk dat iedereen een doel gemaakt had van deze Spelen." Wat is de eindbalans? "Die is meer dan positief. Niemand heeft echt teleurgesteld", oordeelt Vanthourenhout.

"In de wegrit heb ik mooi ploegwerk gezien bij de mannen. Lotte Kopecky heeft een fantastische wegrit gereden bij de vrouwen. En de tijdrijders hebben gedaan wat ze moesten doen. We kunnen dit verhaal mooi afsluiten."