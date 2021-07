Valse start haalt Maenhaut en Geurts de wind uit de zeilen

Gisteren zeilden Geurts en Maenhaut in races 2 en 3 mooi naar respectievelijk een 3e en 4e plek, maar vandaag verzeilden ze bijna continu in de achterhoede. In reeks 4 eindigden ze als 14e, reeks 5 was met een achtste plaats hun beste prestatie van de dag.

In de afsluitende (6e) reeks van de dag waren ze iets te gretig om weer op te schuiven in de rangschikking. Na een valse start werden ze onherroepelijk gediskwalificeerd. Daardoor werden ze voor die reeks op de 22e en laatste plaats gezet.

In de algemene stand zakken ze daardoor naar de elfde plaats. Met 46 punten telt het Belgische duo 33 punten achterstand op de Britse leiders Dobson en Tidey. Morgen is er een rustdag.