Tom Dumoulin gaat door met wielrennen: "Laatste maanden waren heel leuk"

Tom Dumoulin had op zijn zachtst gezegd een ongewone voorbereiding voor de Spelen. In januari verbaasde hij door zijn wielercarrière voor onbepaalde tijd stil te zetten. Een paar maanden later keerde hij terug met de olympische tijdrit als hoofddoel.

Tijdens de tijdrit was alleen de Sloveen Primoz Roglic sneller dan Dumoulin. "Deze medaille is van goudwaarde. Het is zilver met een gouden rand voor mij", glunderde Dumoulin.

"Iedereen kent ondertussen mijn verhaal en deze medaille is dus heel speciaal. Ik heb de laatste maanden heel vaak gedacht aan deze dag en het is geweldig dat ik hem zo kan afsluiten."

Met ook nog Rohan Dennis op het podium veroverden drie renners een medaille die de Tour niet of niet volledig gereden hebben. "Tijdrijden is een zware discipline. Je moet alles uit jezelf kunnen halen in een uurtje. In de wegrit zag je dat het net wel de Tour-renners waren die goed reden. Toen voelden Primoz en ikzelf ons slecht."

De zilveren medaille heeft de zin van Dumoulin voor de toekomst helemaal teruggebracht. "Ik heb het de afgelopen maanden opnieuw als heel leuk ervaren om het hoogste op de fiets na te streven en daar wil ik mee doorgaan."

"Grote rondes? Daar moet ik nog met de ploeg in detail over praten, maar ik heb ze wel laten weten dat ik graag door wil en daar werden zij ook heel enthousiast van."