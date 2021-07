Team USA op zoek naar eerherstel: Iran krijgt 120 punten om de oren

Dat Iran in de Franse voetsporen zou treden, werd niet verwacht én werd ook al heel snel bewaarheid. In de openingsfase slaagde de Aziatische vicekampioen er welgeteld 53 seconden in om de leiding te nemen tegen de VS, maar nadien reageerden de op wraak beluste NBA-sterren furieus.

Met 6 driepunters en een aangeschroefde defense stoomden de Amerikanen door naar 28-12 na 10 minuten. All Star Damian Lillard, (voorlopig nog) spelverdeler bij de Portland Trail Blazers, toonde zijn ploeg de weg. Aan de rust had hij al 18 punten in het mandje gelegd. In de tweede helft hield hij zich meer gedeisd, maar hij zou de match alsnog als topschutter afsluiten: 21 punten en 5 assists.

In dat tweede bedrijf gunde coach Popovich zijn volledige kern ruimschoots voldoende tijd om met speelbal Iran te dollen. Zo scoorden alle 12 NBA-vedetten minstens 4 punten.

Nog enkele straffe statistieken: de Amerikanen sprongen vandaag veel zorgvuldiger met de bal om dan tegen Frankrijk: slechts 6 balverliezen over de hele match, tegenover 23 turnovers voor Iran. Ook het driepuntpercentage was indrukwekkend: met 19 op 39 gemaakte bommen, lukten Lillard en co net niet de helft van al hun geloste driepunters.

Uiteindelijk kon Team USA net niet de eindscore van de Iraniërs verdubbelen: 120 - 66. Zaterdag om 14 uur sluit Team USA de groepsfase af tegen Tsjechië. Dat wordt wellicht een iets grotere uitdaging dan de galamatch vandaag.