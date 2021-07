Pellegrini zwaait af met een 7e plaats: "Heb het al geaccepteerd"

"Heel tevreden over mijn parcours"

"Ik heb vrede met mijn afscheid nadat ik zoveel onvergetelijke momenten heb meegemaakt", zei Pellegrini na haar 7e plaats op de 200m vrije slag.

De Italiaanse zwemlegende was er op die afstand al bij in Athene in 2004, waar ze zilver pakte op haar 16e. Vier jaar later werd ze in Peking olympisch kampioene. Ze bereikte op de 200m vrije slag liefst vijf keer de finale. Niemand deed haar dat ooit voor.

"Toen ik de muur raakte, wist ik dat het voorbij was. Ik heb het al geaccepteerd dat het eerste deel van mijn leven erop zit."

Een retour is dus uitgesloten. "Mijn beslissing is definitief. Ik word 33 jaar en het is mooi geweest. Afsluiten met een olympische finale, dat is ideaal", zei la Divina (de goddelijke) nog.

"Ik ben heel tevreden over mijn parcours en de manier waarop ik kan afsluiten. Dit was de rustigste finale die ik ooit zwom. Ik was deze ochtend ook niet nerveus."

Pellegrini laat het Italiaanse zwemmen in goede handen achter, dat bewijzen de drie medailles in Tokio. "Het is een eer geweest dit team te mogen aanvoeren de laatste maanden. We gaan een mooie tijd tegemoet met het Italiaanse zwemmen."