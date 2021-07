Olympisch voetbaltoernooi: wat u moet onthouden van de groepsfase

1. Richarlison en Miedema on fire

Bij de vrouwen is Vivianne Miedema dan weer goed op weg om de grote uitblinkster te worden. Met 8 doelpunten en 1 assist verkeert de Nederlandse aanvalster momenteel in bloedvorm.

In groep D verzekerde titelverdediger Brazilië zich bij de mannen zonder al te veel problemen van de kwartfinales. Na een 7 op 9 tegen Duitsland (4-2), Ivoorkust (0-0) en Saudi-Arabië (1-3) eindigden 'De Goddelijke Kanaries' helemaal bovenaan in hun poule.

2. Toplanden sneuvelen in mannentoernooi

Zowel Frankrijk, Argentinië als Duitsland eindigden 3e in hun groep. De hoop op olympische glorie kon dan ook al snel de prullenbak in. Ondanks 4 doelpunten van André-Pierre Gignac eindigden Les Bleus met slechts 3 punten achter Japan en Mexico.

3. Doelpuntenfestivals verbloemen teleurstellend spelpeil

Hoewel er een olympische titel op het spel staat, is het niveau vaak niet altijd om over naar huis te schrijven. Helemaal onlogisch is dat natuurlijk niet, want met maximaal 3 spelers ouder dan 23 jaar treedt geen enkel team op volle sterkte aan in het mannentoernooi.

Gelukkig kunnen doelpunten veel verbloemen in het voetbal. Wedstrijden met minimaal 5 doelpunten zijn dan ook geen uitzondering op deze Spelen. Denk maar aan de 4-3 tussen Frankrijk en Zuid-Afrika of de 6-0 tussen Zuid-Korea en Honduras.

Ook bij de vrouwen, waar er geen beperkingen gelden op de leeftijd, vlogen de doelpunten ons de afgelopen dagen om de oren. Zo draaide het Nederlandse elftal in één week tijd zowel Zambia (3-10) als China (8-2) door de gehaktmolen.