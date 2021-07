Nederlandse skateboardster staakt urenlang voor frisse lucht in quarantainehotel

In een Instagram-update vertelt Candy Jacobs, die 8 dagen geleden na aankomst in Tokio met de beruchte vlucht KL861 coronapositief testte, hoe zwaar ze het de voorbije dagen gehad heeft.

"De ramen en deuren van onze kamer kunnen niet open. Het is zo onmenselijk om geen frisse lucht te hebben. Da's niet oké!"

"Het is mentaal super uitputtend. Mijn sportieve dromen werden al doorprikt en dan nu dit. Dit is meer dan veel mensen zouden aankunnen."

Gisterenmiddag werd de situatie Candy Jacobs allemaal te veel. "Ik ben beginnen staken, want we hebben echt buitenlucht nodig. Ik ben hier gisteren zo'n 3 uur blijven zitten. Ook de rest van het team steunde me. Uiteindelijk heeft onze actie zo'n 7 à 8 uur geduurd. We wilden echt een statement maken."

Na een bemiddelingsronde - waarbij de Belgische sportpsycholoog en hoogleraar Paul Wylleman, die het Nederlandse team begeleidt, als tussenpersoon optrad - konden de atleten bekomen dat ze dagelijks een kwartier voor een open raam mogen staan. Onder begeleiding weliswaar.

Jacobs bleef uiteindelijk ook positief in haar betoog. Zo zei ze dat ze genoten had van de skateboardfinale, waarbij de 13-jarige Japanse Momiji Nishiya goud haalde, en dat ze op haar hotelkamer dagelijks haar 10.000 stappen probeert te behalen.