NBA behoudt ook volgend seizoen het systeem van de play-ins

Het format met de zogenaamde play-in-wedstrijden maakte vorig seizoen zijn intrede. Hierdoor maakten per conference de ploegen die op de zevende tot de tiende plaats geëindigd waren in de reguliere competitie nog kans op de twee laatste plaatsen in de play-offs.

Voordien waren de acht beste ploegen van elke Conference meteen geplaatst voor de nacompetitie.