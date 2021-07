Met krampen kampende Van Aert: "Misschien de koers te veel"

"Ik was hier natuurlijk voor veel meer gestart, maar vandaag was ik niet goed genoeg. In de tweede ronde kon ik het tempo niet aanhouden waarmee ik gestart was. Ik wist dat dat wel nodig was om te winnen." "In die tweede lus viel ik op het lange stuk bergop helemaal stil, tot krampen toe. Daar heb ik misschien meer dan een minuut verloren op de leider. In de laatste afdaling kon ik me herpakken, maar het was niet goed genoeg."

In de tweede ronde kon ik het tempo niet aanhouden waarmee ik gestart was. Ik wist dat dat wel nodig was om te winnen

"Cijfermatig zag ik dat ik niet mijn niveau haalde"

Heeft de slopende wegrit vandaag zijn tol geëist? "Daar heb ik nog niet over nagedacht, maar ik heb er bijlange geen spijt van. Ik kon hier vandaag relaxed starten in de wetenschap dat ik al een medaille op zak had."

"Cijfermatig zag ik wel dat ik lang niet het niveau haalde dat ik kan halen. Het was misschien de koers te veel."

De podiumplekken in de tijdrit werden allemaal ingenomen door renners die de Tour niet (uit)gereden hebben. "Zij zijn theoretisch inderdaad iets frisser. De laatste dagen in de Tour had ik het gevoel dat het echt wel mocht stoppen. Ik had er ook nood aan om thuis te zijn, maar ik ga hier geen interview vol excuses geven. Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg."

Ik heb genoten van dit avontuur. Als ik mijn collega's mag geloven, waren het nu echt wel light-Spelen, dus in Parijs wil ik het graag nog een keer meemaken.