Lions hebben er nóg een goaltjesdief bij: "Boon klaarstomen voor kwartfinale"

"Mijn blessure heeft langer geduurd dan verwacht, maar ik ben er van af", vertelt Boon zelf. “Het is niet gemakkelijk om in de ploeg te komen, maar dat is positief."

Ook Coach McLeod is blij dat zijn "Lukaku" er weer bij is. Al zal hij wel nog wat stappen moeten zetten volgens de Nieuw-Zeelander.



"Het is goed nieuws dat Tom Boon weer terug is", denkt McLeod. "Door zijn afwezigheid hebben enkele andere spelers wel hun kans gegrepen. Als we aan de kwartfinale beginnen, willen we onze sterkste line-up op het veld zetten."

"Het zal belangrijk zijn voor Tom (Boon) om de volgende wedstrijden weer in het ritme te komen én weer een goed gevoel op het veld te ontwikkelen. Het is altijd moeilijker om in het midden van het toernooi in te pikken. Maar hij is klaar voor de uitdaging. We willen hem alleszins klaarstomen voor de kwartfinale. "