Levende legende Aleks Ovetsjkin tekent nieuw contract bij zijn Capitals

Met de boodschap "I'm back" - een knipoog naar de woorden waarmee Michael Jordan zijn terugkeer in de NBA aankondigde - maakte Ovetsjkin zijn nieuwe contract bekend op Twitter.

Zijn nieuw contract voor 5 seizoenen legt de Rus geen windeieren. Het levert hem 47 miljoen dollar - zo een 40 miljoen euro - op.

Ovetsjkin was een vrije speler nadat zijn overeenkomst bij de Capitals was afgelopen, maar hij blijft zijn werkgever trouw. Ovetsjkin speelde nooit voor een ander Amerikaans team sinds hij arriveerde in de VS in 2004.

Ovetsjkin wordt in september 36 jaar. Hij staat voorlopig zesde in de ranglijst van beste schutters aller tijden in de NHL met 730 doelpunten. Hij moet de volgende 5 seizoenen aan een gemiddelde van 33 goals blijven presteren om aan het record van Wayne Gretzky te komen (894).