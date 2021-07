Laurens De Plus moet zijn fiets weer aan de kant laten staan door virale infectie

Laurens De Plus heeft zich nu al een poosje vastgereden in het sukkelstraatje.

In 2019 maakte hij indruk als meesterknecht bij Jumbo-Visma in de Tour de France, het coronaseizoen 2020 draaide uit op een seizoen om heel snel te vergeten.

De Plus kampte met bijzonder veel gezondheidsproblemen en fietste in het hertekende najaar enkel nog anoniem mee op het BK, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Intussen had De Plus wel al een contract getekend bij Ineos-Grenadiers, maar bij de Britten draaide het voorjaar ook al half in de soep.

In Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland kon hij geen potten breken. De Plus stond op de longlist van de Tour de France, maar viel door overtraining uit de boot.

De Baskische rittenkoers is voorlopig zijn laatste wedstrijd geweest. Ineos-Grenadiers meldt dat de Belgische klimmer aan de zijlijn staat met een virale infectie.

"Hij moet nu een rustperiode respecteren", klinkt het. "Hij ontvangt de volledige steun van onze ploeg en we kijken er naar uit om hem snel weer op de fiets te zien."