Jolanda Neff corrigeert waar Van der Poel crasht: maakt de dropper-seatpost het verschil?

De dropper seatpost geraakte de voorbije jaren steeds meer ingeburgerd in het mountainbike. Het systeem zorgt ervoor dat je zadel met 1 druk op de knop naar beneden zakt. Het geeft je meer vrijheid en comfort bij technische afdalingen.

Door de steiltegraad moet je je gewicht nu eenmaal naar achteren brengen", zegt Sven Nys. "Je achterwerk moet achter je zadel. Doe je dat niet, dan komt alle druk op je voorwiel terecht en riskeer je om overkop te gaan."



Jolanda Neff rijdt met een dropper seatpost en had dinsdag dus de ruimte om te corrigeren met haar achterwerk. In tegenstelling tot Mathieu van der Poel die op dezelfde plek een dag voordien zwaar ten val kwam. Waarom rijdt de Nederlander niet met het technische snufje?

"Waarschijnlijk om wat gewicht te besparen. Hij is nu eenmaal bij de zwaarste renners van het hele pakket. Maar het nadeel is dat bij zo een drop het zadel in de weg zit bij de minste beweging. Zeker bij grote mannen als Mathieu van der Poel kletst het dan al snel tegen het achterwerk."

"Van de mannen vooraan zoals Schurter, Flückiger en Pidcock was hij de enige zonder dropper seatpost. Bij hen is dit de traditie van de voorbije 2 jaar geworden."