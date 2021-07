Het Moment van Karl: "1 gemiste slag en de droom gaat in rook op... Topsport is onverbiddelijk"

"We zagen het al bij Mathieu van der Poel: in één moment kan het werk van 5 jaar weggeveegd zijn. Dat was vandaag ook het geval in de halve finale van de lichte dubbel-twee. Daar roeide een sterk Noors duo dat jaren heeft toegewerkt naar Tokio in de hoop om een medaille te pakken. Die kans was er, want ze waren één van de favorieten."

"Alleen stond er wat wind. Behoorlijk veel wind zelfs. Daardoor miste de boegman één slag, wat ervoor zorgde dat de boot kapseisde en de olympische droom helemaal in rook op ging."

"Het toont aan dat topsport onverbiddelijk is. We leven mee met de Noren, maar ook met heel wat andere atleten die toewerken naar dat ene doel en het niet halen door één kleine tegenslag. Dat is helaas topsport."