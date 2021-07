Fiks feest in Fiji! Rugby sevens-goud is weer voor eilandstaat

Al tijdens het volkslied werd duidelijk hoeveel deze Spelen betekenen voor de Fijiërs, want bij talloze rugbybonken stroomden de tranen toen al over hun wangen.

Tegen (verre) buur Nieuw-Zeeland begon Fiji verschroeiend aan de de (2 keer 7 minuten durende) pittige partij. In een mum van tijd stond er 12-0 op het scorebord. Met enkele scores en een try vlak voor het rustsignaal kwamen de All Blacks terug tot 19-12.

In de tweede helft stond er geen maat meer op de tenoren van de kleine eilandstaat (met 900.000 inwoners). Met 8 onbeantwoorde punten stoomden ze door naar 27-12-winst. Net als voor het eerste fluitsignaal weenden de winnende bonken weer tranen met tuiten.

De tweede keer dat rugby sevens een olympische sport is, wint Fiji dus voor de tweede keer de gouden plak. Vijf jaar geleden werd er een nationale feestdag in het leven geroepen voor de overwinning en werden speciale briefjes van 7 dollar gedrukt. Benieuwd wat de regering van de eilandstaat nu voor zijn helden en inwoners in petto heeft.