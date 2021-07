FA introduceert beperking op kopballen tijdens trainingsdagen

Vanaf komend seizoen wil de Engelse voetbalbond meer belang hechten aan het aantal kopballen die worden uitgevoerd bij de Engelse voetbalclubs. Aanleiding is het verband dat er bestaat tussen herhaalde kopstoten en hersenletsels.

In een mededeling liet de FA weten dat er "niet meer dan 10 kopballen per trainingsweek mogen worden uitgevoerd". Het gaat wel alleen om ballen die van verder dan 35 meter komen. Denk maar aan voorzetten, hoekschoppen of vrije trappen.

De nieuwe richtlijn zal op alle niveaus van het Engelse voetbal worden toegepast, gaande van de Premier League tot de Women's Super League. Op wedstrijddagen valt de beperking logischerwijs weg.

"Het is absoluut essentieel dat alle clubs met dezelfde richtlijnen werken en dat de gezondheid en het welzijn van de spelers voorop staat", liet de FA nog weten.