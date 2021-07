Evenepoel 9e na olympische tijdrit: "Ik heb weinig fouten gemaakt"

"Ik ben nog altijd in opbouw en ben samen met Wout naar hier gekomen met als doel een medaille te halen. Hij heeft er 1 gepakt. Ik ben het al een heel jaar dag per dag aan het bekijken. Het seizoen is nog altijd niet gedaan. De benen draaiden vandaag vrij goed."

"Ik heb van in het begin tot het einde zo snel mogelijk gereden", vertelde Evenepoel. "Het was echt wel lastig. Ik denk dat ik weinig fouten heb gemaakt, maar er zijn gewoon jongens sneller vandaag."

Heel even zat hij in de hot seat, Remco Evenepoel . Maar lang duurde dat niet. Vrijwel meteen dook de Colombiaan Rigoberto Uran onder de tijd van onze 21-jarige landgenoot.

"Roglic is een klassecoureur"

Ligt de focus nu op het WK tijdrijden in eigen land? "Dat wordt moeilijk, want het parcours is volledig vlak. Ik denk dat Wout en Yves daar wel in het voordeel zijn."

"Ik zal 9 kansen op 10 het EK rijden. Als we daar met België goud pakken, kunnen we op het WK met 3 starten. Dat zou leuk zijn in eigen land. Nu gaat de riem er even af en dan weer opbouwen naar het einde van het seizoen."

Tot slot had Evenepoel nog mooie woorden over voor de kersverse olympisch kampioen tijdrijden, Primoz Roglic. "Dat is verdiend. Hij is een klassecoureur. Hij verdient dat na alle miserie die hij vorige maand heeft meegemaakt." De Sloveen moest enkele weken geleden nog na een valpartij uit de Tour de France stappen.