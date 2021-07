Duitsland nu ook oppermachtig in individuele dressuur, weer medaille voor Werth

Isabell Werth greep zo naast een Duits record op de Spelen. Als de 52-jarige Duitse goud had gepakt, zou ze op gelijke hoogte komen met kanovaarder Birgit Fischer. Zij pakte in totaal 8 gouden en 4 zilveren medailles. Werth heeft tot dusver 7 gouden medailles en 12 medailles in totaal verzameld.

Slechts 3 vrouwen pakten meer gouden medailles dan Werth: turnster Larissa Latynina (9), kanoër Birgit Fischer (8) en zwemster Jenny Thompson (8).



Haar landgenote Jessica von Bredow-Werndl op TSF Dalera was met de gouden medaille uiteraard in haar nopjes. "Soms had ik het gevoel dat ik een vuurdans reed, op het scherpst van de snee. Hoeveel risico kon ik nemen? Maar het draaide allemaal goed uit."

Charlotte Dujardin, die de voorbije 2 Spelen individueel goud veroverde, moest nu tevreden zijn met brons.