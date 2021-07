Dubbele finale en denderende Doncic om naar uit te kijken op donderdag

Op dag 6 in Tokio staan er voor de Belgen twee finales op de planning. Tim Brys en Niels Van Zandweghe geven alles in het roeien, Nina Derwael en Jutta Verkest in de turnzaal. Wanneer we over de grens kijken, maken Luka Doncic, Caeleb Dressel en een clash der ouderdomsdekens ons alvast warm voor een nieuwe sportdag.

Finale allround en dubbeltwee voor de Belgen

Het olympische golftoernooi gaat van start! Vanaf 0.30 uur mag Thomas Pieters zijn slag tonen in Japan. Naamgenoot Thomas Detry verschijnt pas vanaf 2.36 uur op het golfterrein.



Vroeg in de Belgische ochtend, om 2.50 uur, zitten Tim Brys en Niels Van Zandweghe klaar in hun dubbeltwee roeiboot. Duwt het duo zich naar een mooie plaats tussen de toplanden in de finale?



De Red Lions vliegen als een bezetene door het hockeytoernooi. Volgende prooi: Canada. Dat hapje staat op het menu om 3 uur. Het is de laatste groepsmatch voor de Belgen, die zich willen verzekeren van groepswinst.



BMX'ster Elke Vanhoof zal drie keer op uw scherm verschijnen vannacht. Om 3.21 uur, 4.03 uur en 4.45 uur werkt ze de kartfinales af. Voor Vanhoof een sterke prestatie dat ze er staat op de Spelen, na een lange revalidatie van een hersenschudding. Lonkt een halve finale?



Van licht naar zwaar in het judo. Na Jorre Verstraeten en Matthias Casse, mag Toma Nikiforov zijn tegenstanders werpen op de tatami. In de klasse tot 100 kg komt de Belg in actie vanaf 4 uur. Op zoek naar de ippon!



Fanny Lecluyse mag zich opmaken voor haar geliefkoosde nummer. In de halve finale van de 200 meter schoolslag om 5.01 uur wil ze alle zorgen van zich af zwemmen. Louis Croenen duikt in de namiddag pas het bad in. Om 12.51 uur staan de reeksen van de 100m vlinderslag op de agenda.



Het zeilen komt stilaan tot een ontknoping. In de Laser Radial klasse werken Wannes Van Laer en Emma Plasschaert races 7 en 8 af. Kan Plasschaert zich nog wat dieper in de top tien nestelen? U ziet het vanaf 5.05 uur.

Om 12.50 uur staat de klok voor een ruime poos stil. Althans voor elke Belg die onze turnsters een warm hart toedraagt. Nina Derwael en Jutta Verkest beginnen dan aan hun individuele allroundfinale. Welke mooie ereplaatsen kunnen ze wegkapen?



De grote Doncic-show volume 2?

Om 6.40 uur speelt Slovenië tegen Japan. In de tweede groepswedstrijd wordt het uitkijken naar - wie anders dan - Luka Doncic. In de openingsmatch loodste de 22-jarige spelverdeler Slovenië met een formidabele prestatie voorbij Argentinië. Hij maakte 48 punten, plukte 11 rebounds en deelde 5 assists uit. Die 48 punten zijn net geen olympisch scorerecord. Schrijft hij dat record achter zijn naam tegen het gastland?

Caeleb Dressel, de nieuwe Michael Phelps?

Caeleb Dressel wil op het koningsnummer in het zwemmen - de 100 meter vrije slag - de Verenigde Staten goud bezorgen. Hij wordt de opvolger van Michael Phelps genoemd, maar hoort dat liever niet. De 24-jarige is de favoriet op zowel de 50m vrije slag, de 100m vrije slag, 100m vlinderslag én de verschillende aflossingsraces. Op de vlinderslag heeft hij het WR. Dressel mikt op 7 gouden medailles. Eentje minder dan de 8 van Phelps in Peking.

Clash der Spaanstalige ouderdomsdekens

In het basketbal staat een strijd der ouderdomsdekens op het programma. Spanje neemt het op tegen Argentinië, elk met een speler op leeftijd in hun gelederen. De Argentijn Luis Scola en de Spanjaard Pau Gasol hebben allebei 41 levensjaren op de teller. Wie trekt aan het langste eind? De Argentijnse vlaggendrager in Rio of de huidige (ster)speler van Barcelona? Volg het vanaf 4 uur.

Stevige Braziliaanse beachvolleybalbinken