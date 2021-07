De vloek is verbroken: Nederlanders roeien naar eerste gouden medaille

Nederland bleef deze week uit de boot vallen in de strijd om een gouden medaille, maar steekt het hoofd nu eindelijk boven water. Oranje was met vier medailles (1x goud, 2x zilver en 1x brons) prominent aanwezig in de zes roeifinales vandaag. De dubbel-vier-mannen zorgden voor de kers op de taart: de eerste gouden medaille.