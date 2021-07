Casse een dag later: "Moest dezelfde klik maken als Dirk (Van Tichelt)"

Geslapen met zijn bronzen medaille heeft Matthias Casse vannacht niet. De film van zijn toernooi en dan vooral van zijn nederlaag in de halve finales heeft Casse wel nog eens afgespeeld. Al kon hij zichtbaar alles veel beter relativeren dan gisteren.

"Ik heb nog nagedacht over wat ik had kunnen doen om te winnen in de halve finale en of ik fouten gemaakt heb, maar uiteindelijk is dat wat voorbarig. Ik moet met mijn trainer nog eens rustig de tijd nemen om te kijken wat ik nog beter had kunnen doen", bleef hij kritisch.

"Of ik dan vooral aan die (lichte) waza-ari in de halve finales dacht? Neen, nog het minste van allemaal. Het belangrijkste was dat ik daarna voor brons moest gaan. Zo zag ik het Dirk Van Tichelt doen in Rio. Ik moest dezelfde klik maken, want de tijd tussen de halve finale en de kamp om het brons was kort."

Gelukkig besefte Matthias Casse dat hij ook moet genieten van zijn bronzen medaille. "Ik ben wel tevreden en het genieten zal de volgende weken komen."

Zo kan Casse een moeilijke voorbereiding op de Olympische Spelen afsluiten. Bijna vier weken kon hij door een schouderblessure geen wedstrijden nabootsen op training. Een grote handicap in de laatste rechte lijn.

"Daardoor was het judogevoel minder. Dat zag je bij de eerste kamp, waar ik viel en problemen kende tegen iemand waar ik normaal niet te veel problemen mee heb. Het was moeilijk om mee om te gaan, maar ik heb het gelukkig snel kunnen oplossen."

"Er zijn momenten dat het moeilijk was, maar dat is altijd zo in de sport. Ook andere judoka's zullen dat hebben meegemaakt. Het blijft een contactsport. Dat is het risico dat je moet nemen. Het belangrijkste is hoe je er mee omgaat."

"Dit hoofdstuk is nu afgesloten. Het is belangrijk om nu meteen te focussen op nieuwe."