Brys en Van Zandweghe roeien naar olympische finale in lichte dubbel-twee

Tim Brys en Niels Van Zandweghe kwamen woensdagochtend in actie in de 2e halve finale, maar de 1e halve finale levert al een opmerkelijk beeld op. De boot van de sterke Noren kapseisde en zo zagen de Belgen al meteen 2 concurrenten uitvallen.

In de 2e halve finale waren de Ieren outstanding, kort gevolgd door de Italianen. De Belgen leken hun race te hebben afgestemd op Spanje. De Spanjaarden drongen in de laatste 500 meter nog wel even aan, maar kwamen tekort om Brys en Van Zandweghe nog uit de finale te houden.

Het Belgische duo roeide de 4e tijd van alle halvefinalisten en strijdt donderdag om 2.50 uur Belgische tijd om de medailles. De andere finalisten zijn Ierland, Duitsland, Italië, Uruguay en Tsjechië.