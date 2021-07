Boogschutter Jarno De Smedt sneuvelt na shoot-off in de 1/16e finales

Jarno De Smedt was aan het balen na de shoot-off. "Heel die wedstrijd wordt herleid naar die ene pijl en die was gewoon slecht weg. Ik zou graag opnieuw willen schieten, want ik weet dat ik beter kan", vertelde de boogschutter.

"Dit is zuur, want mijn doel is net niet bereikt. Als ik de laatste match had gewonnen, dan was het voor mij al mooi geweest."



De 21-jarige De Smedt kijkt ook al vooruit naar Parijs 2024. "De ervaring die ik hier nu heb opgedaan, dat is mooi meegenomen. Dat gaat naar de toekomst toe sowieso helpen. Laten we dus het positieve mee naar huis nemen."