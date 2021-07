3x3 Belgian Lions: "Op termijn zullen we heel trots zijn op deze prestatie"

Na afloop van de verloren partij tegen Servië overheerste uiteraard de ontgoocheling: "Je wordt 2e in de groep en dan krijg je 2 kansen op een medaille", opende Thierry Mariën. "Je hoopt uiteraard op meer dan, maar als amateurploeg mogen we hier zeer trots op zijn."

Volgens Nick Celis speelde de vermoeidheid een belangrijke rol: "We moeten het van onze energie en snel spel hebben en de laatste wedstrijden moesten we het vooral doen op wilskracht. Conditie is dus zeker nog een werkpunt."

"Het EK in Parijs komt er nu ook aan en dat is alleen maar goed voor ons. We hebben meer matchen op het hoogste niveau nodig. Zo kunnen we groeien als ploeg. We kunnen nog veel bijleren."

"Toch denk ik dat we hele mooie zaken hebben laten zien. Basketbal leeft weer in België, op de lange tijd zullen we met veel fierheid op deze prestatie kunnen terugkijken."

Op het gezicht van Thibaut Vervoort viel de ontgoocheling af te lezen: "Ik ben vooral heel teleurgesteld, maar ik wil hier ook nog wel even alle mensen thuis bedanken voor de steun."

"We waren hier op het toernooi wat de vreemde eend in de bijt", ging Nick Bogaerts verder. "Je voelt ook dat de tegenstanders ons echt respecteren. Als we dit niveau kunnen aanhouden dan ben ik zeker dat we nog mooie zaken zullen laten zien."