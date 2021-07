32 jaar na datum eist Hillsboroughramp nog een slachtoffer

32 jaar geleden voltrok zich een van de grootste rampen in de Engelse voetbalgeschiedenis. Tijdens de wedstrijd tussen Sheffield Wednesday en Liverpool ontstond er een paniekreactie in het stadion. Dat leidde tot een stormloop bij de fans. 96 Liverpool-fans lieten toen het leven.

Daar is nu nog een 97e slachtoffer bijgekomen. Liverpool-fan Andrew Devine is gisteren op 55-jarige leeftijd overleden aan de verwondingen die hij opliep tijdens het drama.

Devine hield "levensveranderende kwetsuren" over aan de ramp. De dokters gaven hem in eerste instantie niet langer dan een half jaar. Devine bleef echter nog 32 jaar in leven en is uiteindelijk 55 jaar oud geworden, dat maakte zijn familie en Liverpool vandaag bekend.