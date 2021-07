"Evenepoel heeft reset nodig, ik denk niet dat hij dit jaar zijn oude niveau nog haalt"

"Hij kreeg een oplawaai van hier tot in Tokio in de Tour van vorig jaar en won dan de Vuelta. Hij kwam dit jaar naar de Tour en moest erbij gaan liggen in rit drie en wordt nu olympisch kampioen. Dat heb ik nog niet veel mensen zien doen."

"Toen ik eergisteren het parcours bestudeerde, merkte ik dat het een klimtijdrit was in plaats van een golvende tijdrit", bekent Michel Wuyts. "Dan kom je uit bij klimtypes die ook op kracht kunnen werken."

"Ik ben een beetje ontgoocheld. Vooral voor iedereen die dacht dat we minstens één medaille zouden pakken en als het even kan twee, goud en zilver."

"Evenepoel heeft nood aan een volledige reset"

Met een negende plek lost Remco Evenepoel de torenhoge verwachtingen niet in. Zat hij wel op zijn plek in deze tijdrit na zijn lange weg naar herstel?



"Je moet Evenepoel selecteren voor de tijdrit, hij is de op één na beste Belgische tijdrijder", weet Wuyts. "Op basis van zijn leeftijd is een 9e plek zeker oké, op basis van het verschil met Roglic - 2'30" - en zijn eigen ambities is het niet goed."



"Doorgaans is de impact van een zeer zware blessure zo ernstig dat de duur van de impact identiek is aan de duur van de terugkomst. Hij was 9 maanden uit, dus duurt het minstens even lang om weer op niveau te komen. Het zou me verbazen mocht dat dit jaar nog gebeuren."



"Je mag hem niet opzij schuiven of hem demoraliseren. Hij heeft nood aan een volledige reset. Patrick Lefevere zei al dat hij hem eens goed moest zat drinken. Maar dat wordt moeilijk, want hij drinkt niet."



Moet Evenepoel beginnen drinken? "Eén keer", stelt Michel Wuyts voor. "Eén Duvel om eens goed op z'n kop te staan."