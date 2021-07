VIDEO: Mike Tyson? Marokkaanse bokser probeert tegenstander in zijn oor te bijten

Flashback naar 1997. In een gevecht van de zwaargewichten tussen Mike Tyson en Evander Holyfield bijt Tyson een stuk uit het oor van zijn tegenstander. Het is iets dat ook Youness Baalla vandaag trachtte te doen.

"Hij had gelukkig zijn mondstuk in en ik was wat zweterig. Het heeft hem allicht alleen een mond vol zweet opgeleverd", vertelde David Nyika na het gevecht. "Ik ben al eens gebeten in de borst op de Commonwealth Games, maar komaan man, dit zijn de Olympische Spelen."

In het gevecht tussen de zwaargewichten hadden de scheidsrechters het voorval niet gezien, maar uiteindelijk werd Baalla toch gediskwalificeerd.