Van Tichelt blij voor zijn maatje Casse: "Dirk Van Tichelt zal rap vergeten zijn"

In de halve finale sneuvelde Casse nog tegen de Japanner Takanori Nagase na een discutabele waza-ari. "Of dat een terechte beslissing was? Zeker niet", vertelde Van Tichelt. "Een Belgische scheidsrechter heeft me een screenshot doorgestuurd, van hoe hij is neergekomen."

"Het is heel licht gegeven. Het voordeel is ook dat hij Japanner is. Dat thuisvoordeel heb je sowieso in het judo ook wat sneller. Vroeger gaven ze voor die fase zelfs niet de lichtste score. Ik heb echt gevloekt toen."