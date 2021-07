Tranen bij Michiels na val: "Alles doet pijn, maar mentaal is het nog pijnlijker"

"Ik heb niet veel te vertellen eigenlijk", vertelde Michiels, bij wie de teleurstelling uiteraard nog erg vers was. "Ik val al vroeg in de race op een stom stuk. Ik schoof gewoon weg en kwam hard neer. Ik had meteen veel pijn, maar het zijn de Spelen en je wil door. Je wil niemand teleurstellen maar vanbinnen sterf je."

"Na die val was heel mijn evenwichtsgevoel weg. Ik kan nog altijd niet recht kijken. Ik wou de flow terugvinden, maar het was al moeilijk om op de fiets te blijven. Als je al niet goed kan zien terwijl je stapt, dan is het op zo'n parcours vol rotsen zeker niet simpel. Ik sta nog altijd te trillen, ik ben een beetje de kluts kwijt."

"Ik voelde me fysiek goed, maar na die crash was het eigenlijk al game over. Ik heb mijn best gedaan, maar daar koop je niets mee. Ik ben teleurgesteld en alles doet pijn. De mentale pijn is nog groter."

"Ik ben nog niet lang geleden gevallen en ik heb heel hard gewerkt om hier te zijn. En dan val ik hier weer. Het nummer 13 heeft zijn reputatie waargemaakt. Parijs wordt een nieuwe kans, hoop ik. Dan wil ik er weer volledig voor gaan."