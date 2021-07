Omstreden coach Alberto Salazar wordt permanent verbannen uit atletiekwereld

In 2019 kreeg Alberto Salazar van de Amerikaanse dopingwaakhond USADA 4 jaar schorsing omdat hij zijn atleten bevoorraad zou hebben met verboden middelen.



Salazar begeleidde onder meer topatleten zoals Mo Farah en Sifan Hassan, die zelf nooit iets gemerkt hadden van wanpraktijken. Ook Salazar zelf ontkende alles en vocht zijn dopingschorsing aan bij het TAS.



In de VS kreeg Salazar nu te horen dat hij nooit meer welkom is in de atletiekwereld wegens seksueel en emotioneel wangedrag. De 62-jarige Amerikaan krijgt 10 dagen de tijd om in beroep te gaan.