OFFICIEEL: Alderweireld neemt afscheid van Tottenham en trekt naar Qatar

Alderweireld arriveerde in 2015 in Londen. Tottenham kocht hem over van Atletico Madrid, nadat Alderweireld indruk maakte in de Premier League tijdens een seizoen als huurling bij Southampton. Hij speelde uiteindelijk 236 wedstrijden voor Tottenham en scoorde 9 goals.

"Jullie hebben me deel van jullie club doen voelen vanaf het moment dat ik buiten wandelde op White Hart Lane en werd aangevuurd, wat er ook gebeurde, naar ons nieuw speciale stadion. Bedankt aan de fans en de ploegmaats en de ongelooflijke medewerkers van de club. Deze club zal altijd in mijn hart en dat van mijn familie zitten."

Toby Alderweireld zet op zijn 32e zijn carrière toch een beetje verrassend voort bij Al Duhail in Qatar, waar hij een dik contract kreeg voor drie seizoenen. De transfer hing al enkele dagen in de lucht, maar werd dinsdag officieel.

Het sportieve hoogtepunt was - zoals hij zelf ook aangeeft in zijn afscheidstekst - de finale van de Champions League in 2019 tegen Liverpool. Alderweireld speelde de volledige match, maar Tottenham verloor met 0-2. Een trofee mocht hij met Tottenham niet in de prijzenkast zetten.



Het voorbije seizoen speelde Alderweireld nog 35 officiële duels voor Tottenham. Onder José Mourinho verzeilde hij enkele keren op de bank, maar onder interimcoach Ryan Mason werd hij op het einde van het seizoen opnieuw een vaste basisspeler. In het tussenseizoen nam Nuno Espirito Santo over en onze landgenoot zou naar verluidt niet in diens plannen passen.

Of hij nog toekomst heeft bij de Rode Duivels nu hij naar de woestijn trekt, is een vraag die Roberto Martinez volgende maand al zal krijgen. Op 2 september spelen de Rode Duivels hun volgende WK-kwalificatiematch tegen Estland.