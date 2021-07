Nina Derwael begrijpt Simone Biles: "Druk valt niet te onderschatten"

Ook voor Nina Derwael was het even schrikken. Onze landgenote merkte plots hoe Simone Biles het voor bekeken hield in de turnfiles. "Ik had al gezien dat ze bij haar sprong niet had doorgesprongen."

Tevreden ondanks 8e plek

Derwael had het ook nog over de 8e plek in de teamfinale. "Het was al een hele prestatie voor ons om hier te raken, dus ik denk dat we wel tevreden mogen zijn", zei boegbeeld Derwael. "Het was onze eerste keer in zo'n finale en ik ben blij dat we dit hebben kunnen meemaken. Voor mij was het ook een goede voorbereiding op donderdag en zondag."

"De strijd met Sunisa Lee wordt heel leuk. Ik heb haar oefening gezien vandaag dus ik wou me niet laten doen. Ik ben heel tevreden over mijn brugoefening vandaag. Exact dezelfde score? De jury heeft het er precies om gedaan."

"Net voor ik aan de brug begon zei Marjorie ook tegen mij dat ik het als een training moest bekijken. En dat heb ik ook gedaan."