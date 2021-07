Nick Celis blikt vooruit op halve finale: "Letland blijft dé topfavoriet"

Amateurs in de sport en in de halve finales op de Olympsiche Spelen staan. Overtreffen de 3x3 Belgian Lions hun eigen verwachtingen? "Niet helemaal, dit had ik wel voor ogen", deelt Nick Celis.

"Ik had niet verwacht dat we tegen Letland zouden winnen, wel tegen andere ploegen. Het fysieke aspect begint ons wel parten te spelen. Ik had gehoopt beter basket te kunnen brengen en onze stijl te implementeren. Dus op dat vlak ben ik niet helemaal tevreden."



"We voelen wel dat de sport aan populariteit aan het winnen is", pikt coördinator van de Lions Mathieu Keunen in. "Mensen praten er meer en meer over. Zelf merken we er niet veel van hier in Tokio."



"Het is zot", lacht Celis. "In het begin was ik aan het klagen dat het toernooi vijf dagen duurde. Nu komt dat eigenlijk goed uit. Als je positief in de media komt, blijven de mensen het volgen. Ze krijgen de microbe goed te pakken."