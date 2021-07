Meesseman na magistrale match: "Kreeg al kippenvel in het laatste kwart"

Emma Meesseman, die de wedstrijd afsloot met 32 punten en 9 rebounds, heeft in haar carrière al veel meegemaakt, maar dit was toch extra speciaal: "Ik kreeg al kippenvel tijdens het vierde kwart door alle goeie energie en de vibes van onze bank. Het is fantastisch om zo je allereerste wedstrijd op de Olympische Spelen te kunnen afwerken."

"We weten dat elke ploeg te verslaan is, maar je moet het toch nog doen. Had je vooraf gezegd dat we tegen het ervaren Australië met 15 punten zouden winnen, had ik wellicht eens goed gelachen."

"Onze eerste helft was nochtans niet super. We hebben maar heel kort kunnen trainen in deze zaal, dus in het begin was ons shot nog niet echt aangepast aan de omstandigheden. Door vertrouwen te blijven geven aan elkaar viel ons shot uiteindelijk wel binnen. Het is puur door het vertrouwen in het team en de liefde voor elkaar dat we ervoor zijn blijven gaan en deze match hebben kunnen winnen."