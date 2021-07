Je ziet het wel al eens vaker, een judoka die zich oppept voor een kamp door zelf in zijn of haar gezicht te slaan. De trainer van de Duitse Martyna Trajdos ging dan weer een stapje verder. De 32-jarige werd voor haar kamp met Szofi Ozbas flink wakker geschud met 2 kletsen in het gezicht voor ze op de tatami stapte. Het bracht geen soelaas, want ze verloor uiteindelijk het gevecht.