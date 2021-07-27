Kijk om 7.40 uur op Canvas naar de laatste groepsmatch van de 3x3 Belgian Lions
De Belgian Lions nemen het om 7.40 uur op tegen Polen. Bij een zege zijn ze zeker van de kwartfinale later op de dag. Zelfs een rechtstreekse halve finale is dan mogelijk. Bij verlies wordt het rekenen geblazen. Kijk hier dadelijk live naar de match.
Kijk hier om 7.40 uur naar de match:
|programma 3x3 Belgian Lions
|zaterdag 24 juli
|Letland - België
|20-21
|verslag
|zaterdag 24 juli
|België - Japan
|16-18
|verslag
|zondag 25 juli
|Rusland - België
|16-21
|verslag
|zondag 25 juli
|Servië - België
|21-14
|verslag
|maandag 26 juli
|België - China
|20-21
|verslag
|maandag 26 juli
|Nederland - België
|17-18
|verslag
|dinsdag 27 juli
|België - Polen
|7.40 u
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|eindfase
|dinsdag 27 juli
|kwartfinales (evt)
|14 u
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|woensdag 28 juli
|halve finales (evt)
|10.30 u of 11.40 u
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|woensdag 28 juli
|finale (evt)
|15.25 u
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