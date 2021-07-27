    Kijk om 7.40 uur op Canvas naar de laatste groepsmatch van de 3x3 Belgian Lions

    De Belgian Lions nemen het om 7.40 uur op tegen Polen. Bij een zege zijn ze zeker van de kwartfinale later op de dag. Zelfs een rechtstreekse halve finale is dan mogelijk. Bij verlies wordt het rekenen geblazen. Kijk hier dadelijk live naar de match. 

    Kijk hier om 7.40 uur naar de match:

    programma 3x3 Belgian Lions
    zaterdag 24 juli Letland - België 20-21 verslag
    zaterdag 24 juli België - Japan 16-18 verslag
    zondag 25 juli Rusland - België 16-21 verslag
    zondag 25 juli Servië - België 21-14 verslag
    maandag 26 juli België - China  20-21 verslag
    maandag 26 juli Nederland - België 17-18 verslag
    dinsdag 27 juli België - Polen 7.40 u  
    eindfase
    dinsdag 27 juli kwartfinales (evt) 14 u  
    woensdag 28 juli halve finales (evt) 10.30 u of 11.40 u  
    woensdag 28 juli finale (evt) 15.25 u  

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