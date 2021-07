Het Moment van Karl: "Moeilijk om niet verliefd te worden op de Cats"

"Er was één exemplarische fase in de match van de Belgian Cats tegen Australië. Heel diep in de wedstrijd was er een moment waarop Kim Mestdagh aanlegde. Ze werd onder druk gezet, achteruit geduwd, maar maakte al vallend de korf. Door dat moment staan ze 10 punten voor."

"Je ziet de andere meisjes stormen naar Kim Mestdagh. Dat zegt alles over de teamspirit binnen die groep. Alsof het vriendinnen op kamp zijn in Tokio. Ze moeten op de kamers blijven, maar maken toch plezier."

"Ze spelen spelletjes, tafeltennissen en voor de rest af en toe aan basketmatch. Dat laatste doen ze onwaarschijnlijk goed. Je hebt het gevoel dat de Cats vertrokken zijn voor een ongelofelijk verhaal."

"Mochten ze een medaille pakken, zou dat ongezien zijn. Een mirakel bijna. De Cats zijn in ieder geval goed vertrokken. We staan vol achter hen. Het is moeilijk om niet verliefd te worden op de Cats."