Geëmotioneerde Casse na brons: "Toch kan ik tevreden terugkijken"

"Het was een heruitgave van de WK-finale tegen Grigalasjvili. Ik ken hem bijzonder goed. Het is geweldig dat het uiteindelijk toch gelukt is. Ik mag erg tevreden terugkijken op deze dag", vertelde Casse na afloop.

Over de verloren halve finale en de betwistbare beslissing van de scheidsrechters in de golden score wilde hij het niet meer hebben: "Ik ga er niet over discussiëren. Het is aan mij om het de volgende keer beter te doen. Nagase was gewoon heel sterk."

"Ik ben in elk geval tevreden met mijn prestatie. Dit resultaat hoop ik in de toekomst nog te verbeteren. Nu 3 jaar hard werken en dan zien we wel in Parijs."