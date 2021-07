Eerste olympische medaille voor Toerkmenistan met dank aan... jaar corona-uitstel

"Toen de pandemie vorig jaar begon, had ik geen enkele kans om me te plaatsen voor de Olympische Spelen in 2020. In oktober ben ik een gewichtscategorie gedaald en pas dan ben ik echt intensief beginnen trainen", licht de 21-jarige Polina toe hoe de uitgestelde Spelen haar goed uitkwamen.

"Ik ben in shock, omdat dit de eerste olympische medaille is voor mijn land. Ik denk dat ik mezelf nu wel de Toerkmeense geschiedenisboeken in geheven heb. Ik ben in shock!"

In de categorie tot 59 kilogram hief Polina in totaal 217 kilogram (96kg trekken en 121 kg stoten). Dat was goed voor de zilveren plak. Het goud was voor de Zuid-Koreaanse Hsing-chun Kuo. Zij hees een olympisch record van 236 kilogram boven haar hoofd (103kg trekken en 133 kg stoten).

Eerder op de dag opende nog een land zijn olympische medaillerekening: in het triatlon zorgde Duffy voor goud voor Bermuda.