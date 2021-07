Duitse dressuurlegende Werth verovert met team haar 7e olympisch goud

Isabell Werth is een legende in de dressuursport. De Duitse is nu 52 en was er voor het eerst bij op de Spelen in 1992 in Barcelona. Dit is al haar 7e olympiade en opnieuw is het een succes.

In de landencompetitie was Duitsland oppermachtig met 8.178 punten. Zilver was voor de Verenigde Staten, brons voor Groot-Brittannië. Nederland, ook een dressuurland, moest vrede nemen met plaats 5.

Voor Duitsland is dit al het 14e olympische goud in deze discipline sinds de invoering ervan in 1928. Werth pakt dus gouden plak nummer 7 en ze heeft ook al 4 zilveren medailles.

Met haar 7 gouden medailles op de Spelen moet ze nog maar drie vrouwen voor zich dulden: turnster Larissa Latynina (9), kanoër Birgit Fischer (8) en zwemster Jenny Thompson (8).

Morgen krijgt ze nog een kans op eremetaal en dat in de individuele competitie.