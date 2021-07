Dit zijn de grote rivalen van Wout van Aert en Remco Evenepoel in de tijdrit

1. De topfavoriet: Filippo Ganna (Ita)

Ganna heeft ook geen Tour in de benen. Maar wees er maar zeker van dat hij de voorbije maanden een Spartaans regime heeft gevolgd. Dat zit de Ganna's in de genen. Vader Marco Ganna nam in 1984 deel aan de Spelen in het kanovaren en werd "The German" genoemd door zijn strikte discipline.

In de voorbije 12 maanden won Ganna onder andere 5 tijdritten in de Giro en het WK tijdrijden. Hij hield toen in Imola Van Aert (2e) met verve van de regenboogtrui.

2. De eigenzinnigste: Rohan Dennis (Aus)

Met 2 wereldtitels op een rij leek Rohan Dennis in 2018 en 2019 de nieuwe maatstaf in het tijdrijden. Maar door zijn wispelturigheid en de komst van een ander tijdritfenomeen (Ganna) is Dennis enkele tredes gezakt in de hiërachie.



Dennis is een materiaalmaniak en hyperperfectionistisch. In de Tour van 2019 weigerde hij te starten in de tijdrit in Pau, omdat hij ontevreden was over de fiets en het tijdritpak van zijn toenmalig team Bahrein.





De Spelen in Tokio spoken al jaren door zijn hoofd. In 2020 verkaste Dennis naar Ineos omdat de ploeg hem beter kan begeleiden in zijn jacht op de olympische titel.



Bovendien heeft Dennis nog een rekening openstaan met de Spelen. In Rio 2016 leek hij op weg naar een medaille, maar door materiaalpech moest hij vrede nemen met de 5e plaats.