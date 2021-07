Deze 4 zaken moet u onthouden uit de olympische nacht van 27 juli

Het zwaartepunt van dinsdag 27 juli ligt voor onze landgenoten in de voormiddag. Toch was er al wat actie de voorbije nacht. Dit moet u weten.

1. Judo: Matthias Casse wint zijn eerste 2 kampen en zit in de kwartfinales

Matthias Casse flikte het al 2 keer deze nacht. Onze landgenoot klopte zowel de Puerto Ricaan Gandia als de Zweed Pacek. Casse naar de kwartfinales.

2. Zwemmen: Louis Croenen allerlaatste in de halve finale van de 200 meter vlinderslag

Louis Croenen slaagde er niet in om zich net als 5 jaar geleden te plaatsen voor de finale van de 200m vlinderslag. Hij vertrok uitstekend in zijn halve finale, maar kon die goede lijn niet doortrekken en werd uiteindelijk 8e en laatste in zijn race. Met 1'56"67 kwam hij niet in de buurt van zijn eigen BR.

3. Triatlon: Valerie Barthelemy knap 10e, Claire Michel in rolstoel weggebracht

Flora Duffy heeft Bermuda voor de allereerste keer olympisch goud geschonken. De 33-jarige Duffy stak er bovenuit in de triatlon bij de vrouwen. Valerie Barthelemy was de beste Belgische met een mooie 10e plaats. Claire Michel, de tweede Belgische in de wedstrijd, eindigt op 15'29" als 34e en laatste (ter info: 20 deelneemsters gaven onderweg op). Michel sukkelde in het lopen met hevige krampen in haar linkerkuit en laat haar tranen de vrije loop.



Lees ook: Olympische Spelen Triatlete Michel komt helemaal leeg over de meet

4. Taekwondo: roemloze aftocht voor opgeblonken spierbundel Taufatofua