Croenen komt niet in de buurt van zijn 2e olympische finale, ondanks sterke start

Geen tweede opeenvolgende olympische finale dus voor Croenen, die donderdag zijn reeks in de 100m vlinderslag betwist. Zit daar nog iets moois in?

Maar de 200m vlinderslag is een marathonrace. In de tweede 100m viel Croenen helemaal terug en werd uiteindelijk pas 8e in 1'56"67, meer dan een seconde boven zijn BR (1'55"39). Met een evenaring van die tijd was hij er ook niet bij geweest in de finale.

"Ik kwam voor een finale, dat is niet gelukt"

Louis Croenen deed het 100m lang uistekend. "Ik had niet veel keuze en moest wel snel beginnen", zei hij na zijn halve finale. "Je weet niet hoe snel je moet zwemmen voor een finale dus ik moest meegaan met de rest."

"De tweede 100m voelde ik dat ik te weinig kracht had, op één of andere manier. Mijn tijd is dan ook niet goed, meer kan ik er voorlopig niet over zeggen."

"Ik voelde dat ik eerst redelijk mee was, de tweede 100m probeerde ik nog, maar de 200 vlinder is zo'n zwaar nummer. Als het niet gaat, dan gaat het niet en stopt het."

Croenen zwemt ook nog de 100m vlinderslag in Tokio. Maakt hij daar iets moois van? "Dit is natuurlijk een serieuze domper, ik kwam voor een finale en een Belgisch record. Dat is duidelijk niet gelukt."